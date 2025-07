Ndoye saluta il Bologna | i rossoblù dicono di sì alla maxi offerta del Nottingham Forest e ora ecco i nomi per sostituirlo

Dan Ndoye lascia il Bologna: chiusa la trattativa con il Nottingham Forest che porta nelle casse rossobĂą piĂą di 40 milioni Il “ruggito” di Dan Ndoye risuonerĂ in Premier League. Il talento svizzero, reduce da una stagione da 11 gol e dalla rete decisiva in finale di Coppa Italia contro il Milan, lascia il Bologna: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ndoye saluta il Bologna: i rossoblĂą dicono di sì alla maxi offerta del Nottingham Forest e ora ecco i nomi per sostituirlo

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico - (Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l'ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa.

