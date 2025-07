Contromano in autostrada e tragedia con 4 morti la scoperta choc sul disastro

Una tragedia consumatasi in pochi attimi, lungo un tratto dell’ autostrada A4 tra il Piemonte e la Lombardia. Domenica mattina, intorno alle 11:08, una Peugeot 207 ha imboccato contromano l’autostrada tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero. Il veicolo, guidato da un uomo di 82 anni, ha percorso ben sette chilometri nel senso opposto a quello di marcia, seminando il panico tra gli automobilisti. Diverse vetture sono riuscite a evitare lo scontro, ma una terza, che viaggiava regolarmente sulla corsia di sorpasso, è stata centrata in pieno. L’impatto è stato violentissimo, tanto da lasciare sul campo tre vittime e una donna gravemente ferita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: autostrada - contromano - tragedia - morti

Anziano guida contromano per 17 chilometri nell’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano - Nella notte di ieri, lunedì 5 maggio, un uomo di 84 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale perché guidava contromano in autostrada.

Contromano in autostrada per 17 chilometri, poi l’assurda scoperta: chi c’era alla guida - Sembrava una manovra azzardata, una svista temporanea. Ma quella che si è consumata nella notte tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone) si è rivelata una vera e propria corsa contro il tempo.

Anziano in autostrada contromano per 17 Km, revocata patente a 84enne - Tragedia schivata. Un uomo, di 84 anni, ha percorso ben 17 chilometri in contromano lungo l'autostrada A28, nel tratto tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone).

#Juorno imbocca #contromano l’ #autostradaA4 e provoca una #tragedia: 4 #morti e una donna #grave Vai su X

Quattro morti e una donna ferita in un terribile incidente sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara. Un uomo di 82 anni ha imboccato l’autostrada contromano, provocando un frontale. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su Facebook

Auto contromano sull'Autostrada A4 provoca incidente: quattro morti e una donna ferita grave. Le vittime; Anziano contromano in autostrada: 4 morti sulla Torino-Milano; Pensionato contromano in autostrada, incidente spaventoso: quattro morti e un ferito grave.

Tragedia sulla A4: 80enne contromano travolge un’auto, quattro morti e un ferito gravissimo - party and technical cookies necessary for its proper functioning. Come scrive giornalelavoce.it

Contromano sull’autostrada, tragedia assurda: morti i re italiani delle Barbie e una bimba di 7 anni - Weekend da incubo sulle strade italiane: sangue da nord a sud, tra incidenti, errori umani e follia al volante ... Segnala giornalelavoce.it