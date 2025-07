Everton è appassionato di firmare Grealish da Man City

2025-07-29 09:39:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Everton ha preso di mira l’ala del Manchester City Jack Grealish come possibile firma del prestito, secondo i rapporti. Grealish, 29 anni, è probabilmente autorizzato a lasciare l’Etihad quest’estate dopo aver fatto solo sette partite della Premier League. È costato £ 100 milioni a City quando si è trasferito dall’Aston Villa nel 2021, ma è lentamente caduto in disgrazia sotto Pep Guardiola. Il capo di Everton Moyes lo vede come una nuova firma chiave ai Toffees, tuttavia, con il club che guarda diversi volti prima del loro passaggio nel loro nuovo stadio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

