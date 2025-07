Eyes of Wakanda | La serie animata prima del previsto su Disney+

Il lancio ufficiale su Disney+ di Eyes of Wakanda, la nuova serie animata Marvel, avverrĂ prima del previsto. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione del Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, Marvel Animation ha scelto di anticipare l’uscita della nuovissima serie ambientata nell’universo MCU è stata anticipata al 1° agosto 2025. Per l’occasione Disney+ ha anche diffuso un nuovo trailer. L’annuncio è stato accompagnato dalla nuova sinossi: La nuova serie d’azione e avventura, prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le imprese dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Eyes of Wakanda | La serie animata prima del previsto su Disney+

