Tra le piante da interno più scenografiche, lo Scindapsus Pictus si caratterizza per le foglie dal verde profondo, punteggiate di argento. Ha un portamento versatile: possiamo lasciarla scendere lungo una mensola, così crea un effetto cascata, oppure guidarla su un tutore per dare movimento a un angolo della stanza. Non è una pianta impegnativa, ma serve capire come gestire luce, acqua e terreno. Con qualche accorgimento diventa una presenza che arreda senza troppi sforzi. Scindapsus Pictus, cos’è e le caratteristiche. Pianta originaria del Sud-Est asiatico, cresce come rampicante sulle cortecce degli alberi, dove sviluppa lunghi tralci che si arrampicano lentamente o ricadono verso il basso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scindapsus Pictus, come si cura, quanta luce vuole e come propagarla