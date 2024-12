Agendaitaliana.it - Mattarella “non perdona” Elon Musk: la stoccata sul capitalismo selvaggio

Sergiosi scaglia contro, ma senza nominarlo: ecco cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica, Sergio, è intervenuto alla XVII edizione degli Stati Generali della Diplomazia, organizzata alla Farnesina, lanciando importanti allarmi su temi di rilevanza internazionale, dalle migrazioni alla stabilità geopolitica, fino alla guerra in Medio Oriente.interviene sui flussi migratori e “punge”ha denunciato come i flussi migratori siano talvolta utilizzati da alcuni Stati per scopi strumentali: “I drammi migratori sono talvolta oggetto di gestioni strumentali per trasformarli in minaccia verso i vicini, in palese violazione di convenzioni internazionali liberamente sottoscritte”. Un’affermazione che si collega al ruolo della diplomazia, sempre più sfidata da divisioni globali: “Viviamo il paradosso di una società globale interconnessa che risente, tuttavia, di sirene nazionalistiche ed etniche, quando non religiose, che ripropongono vecchie ricette pericolose”.