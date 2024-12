Ilrestodelcarlino.it - Marche, qualità della vita: la graduatoria città per città

Ancona, 16 dicembre 2024 – È unamarchigiana, Ascoli Piceno, a chiudere la ‘top ten’, nell'indagine sulla '' stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore e pubblicata questa mattina. Lo studio misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in sei categorie tematiche. Ascoli Piceno Macerata Ancona Pesaro Urbino Fermo Ascoli Piceno La provincia di Ascoli Piceno, con una popolazione di 201.046 abitanti, sale di ben diciassette posizioni e si attesta al decimo posto (su 107 province). Non solo. È vincitrice, per la prima volta,classifica di tappa dedicata a “Giustizia e sicurezza”, in cui conquista una medaglia d’oro. Medaglia d’oro anche per la categoria “Affari e lavoro” (al decimo posto, +18 posizioni).