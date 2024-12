L’Ue tende la mano alla nuova Siria di Al-Jolani | Cacci i russi e lo sosterremo Meloni | Ora pace in Medio Oriente – Il video

Leggi su Open.online

L’Unione europea si prepara adcciare rapporti diplomatici con laguidata dall’Hayat Tahrir al-Sham di Abu Mohammed al-, la milizia che ha spodestato nelle scorse settimane il regime decennale degli Assad. A confermarlo è stata oggi laAlta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Ks. Arrivando al suo primo vertice coi ministri degli Esteri dei 27, l’ex premier estone ha detto di aver dato istruzione ai vertici del servizio diplomatico Ue di «di andare ine prendere contatto con laleadership». Un’importante e non scontata apertura di credito, considerato che l’Hts è a tutt’oggi etichettata dai Paesi occidentali, ma anche da Turchia e Onu, come organizzazione terroristica, vista la sua filiazione originaria da Al-Qaeda, i legami storici con l’Isis e con l’ideologia jihadista.