Le “Nuvole” di Diletta al violoncello. Emergente della Canzone d’autore

CURA CARPIGNANO (Pavia) La sua storia di un funambolo sospeso tra idealità e concretezza, tra le "" ha conquistato la giuria. A 14 anniFosso di Cura Carpignano ha vinto il premio nazionale per lache si è tenuto al teatro Valleggia di Quiliano (Savona). Una trentina i concorrenti che avevano inviato un video con lada presentare, tra questi sono stati selezionati sei talenti provenienti da Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto, Liguria e Sicilia. "I sei finalisti erano tutti molto bravi – ha ammesso il padre di, Paolo – lei era la più giovane". Unica adolescente, Didi ha dovuto vedersela con adulti (dai 28 anni in su) e ha ottenuto due premi come prima classificata e "On air", una promozione con passaggi radio e diffusione a cura de L’Altoparlante.