La Quercia – Roma

LaPiazza della, 23 – 00186Telefono: 06/68300932Sito Internet:Tipologia: tradizionalePrezzi: antipasti 11/14€, primi 14/18€, secondi 15/20€, contorni 6/10€, dolci 7/8€Chiusura: maiOFFERTANel centro di, a pochi minuti a piedi da Piazza Farnese, molti locali sono, purtroppo, trappole per turisti. Al contrario, questa osteria fa della qualità dei prodotti serviti un vero punto di forza: indicativa in tal senso la lista dei fornitori presente in menù, che annota tra essi le migliori botteghe della città. Piatti della tradizione che seguono la stagionalità, queste le caratteristiche dell’offerta di cucina che presenta una carta non ampia ma dalle proposte intriganti. In apertura abbiamo scelto delle ottime crocchette di baccalà con cipolla rossa in agrodolce e un’insolita ma gustosa melanzana glassata.