Amica.it - Intervista al designer Harry Nuriev: il futuro della skincare è argento

«SCUSI, HA VISTO?». Mi guardo intorno: lui – l’artista e superstar del design che devore – non è nei paraggi. Mentre il cielo di Parigi danza variopinto come un tutù viola, viene inaugurato lo spazio dove abbiamo appuntamento, il pop-up store di Augustinus Bader, marchiodi lusso, all’internoboutique del brand al Palais-Royal. Pareti metalliche, moquette blu al pavimento, è un luogo intrigante, minimale, immerso in un’atmosfera elettrica. Potremmo essere sul set di Arancia meccanica o nella scena di Alien con Sigourney Weaver pronta alla metamorfosi. Gli invitati all’evento si addensano attorno a un futuristico lettino argentato, puntano il telefono e filmano la scena: sdraiato su quel mobile c’è un giovane uomo di una bellezza apollinea, quasi irreale.