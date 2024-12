Quotidiano.net - Il sondaggio sul Natale degli italiani: meno regali e più preoccupazioni

Roma, 16 dicembre 2024 – Ilè il periodo ideale per capire come stanno gli. Perfettamente sospesi tra bilanci di fine anno e propositi per quello nuovo, in questi giorni i nostri concittadini fanno il punto sulle loro speranze, ambizioni e. la pista di pattinaggio a Galeata con albero e casette babboIlPer tresu quattro, questo sarà uncome tanti, del tutto simile a quello precedente. Banale, forse, ma rassicurante. Tra gli altri, però, il clima è cambiato. Se l’anno scorso gli ottimisti erano più numerosi dei pessimisti, oggi gli sfiduciati prevalgono, anche se di poco. I pessimisti La previsione negativa per le feste prevale tra i 35 e i 54 anni. Per loro, il peso delle responsabilità economiche e familiari rende questo periodosereno.