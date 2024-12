Ilrestodelcarlino.it - I punti della spesa si trasformano in solidarietà: 20mila euro all’Irst

Coop Alleanza 3.0 ha donato quasi‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola per le attività di studio su immunoterapie e terapie cellulari. Nel catalogoraccoltaCoop è presente l’opzione per destinarli a prevenzione e cure oncologiche. Oltre 132mila persone hanno scelto di contribuire donando parte dei loroe la Coop 3.0 ha dato concretezza al loro gesto di generosità trasformando queiin risorse economiche: unogni 50. Nelle 8 regioni in cui la Cooperativa è presente sono stati raccolti oltre 138miladi cui quasi 20 mila proprio per l’Irst. "Prendersi cura dell’altro è tra i compiti più distintivi dal punto di vista etico e socialeCooperativa e più in generalecooperazione – ha detto nel corsoconsegna Ilaria Visani, presidente zona soci Faenza e Russi e presidente di area vasta provincia Ravenna –.