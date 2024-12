Sport.quotidiano.net - Guccione ispirato. Del Fabro finisce dietro la lavagna

TROMBINI 6 Incolpevole sui gol della Pianese. Per il resto sbriga l’ordinaria amministrazione. MONTINI 6 Qualche imprecisione di troppo, però alla fine presidia la corsia senza grossi patemi. DEL4.5 Entra nell’azione del vantaggio amaranto, ma ha sulla coscienza le due reti ospiti. Due errori gravi che per fortuna non pesano nell’economia della gara (dal 73’ COCCIA sv). GIGLI 6 Senza Chiosa tocca a lui guidare il reparto arretrato. Le incertezze di Delnon lo agevolano, ma porta a casa la pagnotta. RIGHETTI 6 Si limita soprattutto alla fase difensiva.da centrale e non rischia niente. MAWULI 6,5 Una prestazione solida del ghanese (dal 60’ SETTEMBRINI 6). SANTORO 6,5 La prima impostazione tocca a lui. Parte in sordina, poi esce alla distanza. RENZI 6,5 Corre, aggredisce e pressa.