Lapresse.it - Germania, si vota la fiducia a Scholz: verso elezioni anticipate

Leggi su Lapresse.it

Il Bundestag, il parlamento tedesco,laal cancelliere Olaf. È stato lo stessoa chiederlo, lo scorso 11 dicembre, dopo aver perso l’appoggio dei liberali dell’Fdp in seguito al licenziamento del ministro delle Finanze Christian Lindner, con la conseguente rottura della coalizione ‘semaforo’ che lo sosteneva. Oggiguida un governo formato da Spd e Verdi che non ha più la maggioranza in parlamento. Il risultato previsto è cheperda il voto di, e che quindi si arrivi a. Ecco gli aggiornamenti.: “Votoper andare a nuove”“È la sesta volta che un cancelliere federale chiede lain parlamento. In tre casi, con Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schoerder, è stato fatto per chiedere