Dopo il sindaco Gualtieri, Tony Effe imbarazza anche Sanremo. Parteciperà? Conti non commenta

Non si conclude con l’to dietrofront deldi Romail caso. Il rapper campione di volgarità, sessismo e misoginia, che è stato escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo nel cuore della Capitale,nua a destare imbarazzo e polemiche. Al momentoè nella scaletta dei partecipanti al Festival di2025. Salvo contrordini e contromisure salirà sul Palco dell’Ariston per deliziare milioni di telespettatori con la sua ‘arte’ più che discutibile. Basta pensare ad alcune chicche: nel brano DM scritto con Wayne Santana e Dylan la fidanzata viene descritta come “cagna”. In una strofa si può ascoltare la frase “Metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede e si comporta come una troia”. In un altro brano Magazinecanta “Mi vede eapre le gambe, la scopo e poi si mette a piangere“.