Direzione della struttura Pma Il sindaco | Giuste le scelte?

LAGOSANTO La recente notizianomina del professor Pantaleo Greco quale direttore ad interimcomplessa di Procreazione medicalmente assistita (PMa) all’ospedale di Lagosanto, in seguito alla sospensione disciplinare di un medic, ha portato ildi Lagosanto, Cristian Bertarelli, ha porsi inevitabilmente interrogativi di natura tecnica, normativa e organizzativa. "Tali quesiti non possono essere ignorati, soprattutto alla luce dell’importanza edelicatezza del lavoro svolto in un centro di terzo livello – si legge in una nota del– con specifico riferimento alle procedure avanzate come la diagnosi genetica preimpianto (Pgd). Sebbene il curriculum vitae delprofessor Greco, con un percorso professionale di rilievo nelle discipline di Ostetricia e Ginecologia, confermi la sua indubbia preparazione clinica e accademica, va rilevato che ladi unaPma, e nello specifico di un centro di terzo livello, richiede competenze molto specifiche e dettagliate che esulano dal solo profilo ginecologico generale".