Cosa succede ora che il cancelliere Olaf Scholz è stato sfiduciato dal Parlamento tedesco?

ora che ildal? Il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier avrà 21 giorni per decidere e valutare se non sia possibile un’altra maggioranza stabile nell’attualesenza scioglierlo, ma nelle scorse settimane ha già detto che il suo obiettivo è costituire un governo stabile. Se ci fosse stata il Bundestag avrebbe proposto la sfiducia costruttiva indicando il nuovo cancelliere. Questo lascia capire che Steinmeier seguirà la richiesta di Scholz di sciogliere l’emiciclo. Si prenderà però tempo almeno fino al 25 dicembre, probabilmente il 27, perché non devono passare più di 60 giorni tra lo scioglimento del Bundestag e le nuove elezioni (come dice l’articolo 39 Costituzione). E la data del 23 febbraio – la più probabile per il voto anticipato -è stata determinata contemperando le esigenze di celerità con quelle organizzative indicate dall’Ufficio per le elezioni.