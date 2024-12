Giornalettismo.com - Cosa dice il decreto firmato da Salvini sul FSDE per gli NCC

Come abbiamo spiegato nei nostri precedenti approfondimenti, dal prossimo 3 gennaio ci sarà l’obbligo di compilazione del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) per gli NCC. Si tratta della versione digitale – da caricare su un’apposita piattaforma raggiungibile attraverso il Portale dell’Automobilista – di ciò che già oggi avviene in forma cartacea, ma con alcune modifiche molto importanti per quel che riguarda, soprattutto, l’accessibilità e la durata del trattamento di questi dati. Nello specifico, parliamo di quei “fogli” in cui gli autisti e i titolare dei servizi di “Noleggio con Conducente” devono inserire non solo i propri dati (compresi quelli relativi alla vettura e alla concessione che autorizza il servizio), ma anche quelli dei committenti, ovvero chi paga e usufruisce di un trasferimento attraverso NCC.