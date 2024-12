Ilrestodelcarlino.it - Come sarà il Vecchione 2025: una fenice trans che si muove. Video

Bologna, 16 dicembre– Il primoche si(grazie a un meccanismo meccanico con cui spiegherà le ali) è unache si chiama Mercurio ed è stato ideato da Fumettibrutti, nome d’arte di Yole Signorelli. EccoBologna, nella tradizionale festa in piazza Maggiore, dirà addio al 2024, bruciando simbolicamente il passato, e spalancherà le porte al. Il grande rogo è infatti da sempre al centro della notte di Capodanno bolognese. Per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al, l’artista (insultata a metà novembre a una fermata dell’autobus) immagina uncon fattezze femminili, com’è d’uso negli anni bisestili, che rappresenta una figura mitologica a difesa delle diversità. Perché unaCreatura leggendaria ed unica, Mercurio, larinasce dalle proprie ceneri e proprio per questo motivo, simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuna e ciascuno di noi.