Basket, l’Olimpia Milano a casa del Panathinaikos per non fermarsi in Eurolega

Si disputa domani il primo impegno del doppio turno die l’EA7 Emporio Armaniscenderà in campo ad Atene contro il. E all’Oaka Altion i ragazzi di Ettore Messina vanno a caccia della settima vittoria consecutiva e della nona in dieci partite, con la striscia positiva che ha portatodall’ultimo posto in classifica al sesto.Per assurdo, tanto è positiva la striscia in, tanto è negativa quella in campionato, conreduce dal ko a Varese, terza sconfitta consecutiva. Ora, però, la testa torna all’Europa e Mirotic e compagni vogliono chiudere il girone d’andata contro Pana e Bayern Monaco risalendo ancora la classifica.Ilè attualmente decimo in classifica, ha però una sola vittoria in meno rispetto ai biancorossi, ma è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornata.