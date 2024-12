Ilrestodelcarlino.it - Atletico Mariner, colpaccio con Cialini e Rodriguez. Seconda sconfitta di fila per il Fabriano Cerreto

(4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Stortini (32’ pt Poeta), Carnevali (23’ st Peluso), Crescentini (18’ st Marinelli); Trillini, Gori, Conti; Guidarelli (13’st Brodetto), Musso, Proietti Zolla. All. Caporali.(4-4-2): Amato; Panza, Bontempi, Aliffi, Di Filippo (16’ st Oddi); Lalaj, Napolano, Ambanelli, Picciola;(44’ st Ricci),. All. Puddu. Arbitro: Latuga di Pesaro. Reti: 29’ pt, 29’ st. Note: 47’ pt Amato para un rigore a Conti.consecutiva per il. Un ko pesante, casalingo, contro la penultima in classifica che passa sul terreno dei cartai con un gol per tempo. A parte un tiro di Stortini alto dopo una decina di minuti, sono gli ospiti a essere pericolosi. Al 19’ su una verticalizzazioneappoggia per Picciola che scheggia la traversa con un tiro dalla distanza.