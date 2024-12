Iodonna.it - Al posto delle tradizionali sfilate nascerà una piattaforma inclusiva

La storica passerella di Miss Olanda si spegne definitivamente, ma non è un semplice addio: è la trasformazione di un concetto di bellezza che riflette i profondi cambiamenti della società contemporanea. L’annuncio arriva proprio quando il concorso aveva dimostrato la sua anima più progressista, con l’incoronazione, appena un anno fa, della prima donna transgender Rikkie Kollé. Una decisione che sembrava aprire nuovi orizzonti ma che, invece, ha rappresentato l’ultimo capitolo di una storia destinata a evolversi in forme completamente nuove. Martina Colombari va controcorrente: «Per me la bellezza è stata un ostacolo» X Addio Miss Olanda, si cambia tuttoAlunadal nome emblematico “no longer of this time”, che si propone di affrontare temi cruciali per le nuove generazioni: dalla salute mentale all’auto-espressione, passando per la diversità e l’impatto dei social media sulla percezione di sé.