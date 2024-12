Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 16:30

DEL 15 DICEMBRE ORE 16.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA DOVE SEGNIALIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIAIN ESTERNA LA CIRCONE ATTUALMENTE è SCORREVOLEDIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARISULL’APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIASULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO:SULLA LINEA ALTA VELOCITàFIRENZE LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI A RISOLUZIONE DEL GUASTO TRA SETTEBAGNI E CAPENA.