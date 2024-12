Quotidiano.net - Un italiano a Las Vegas: “Io, croupier al Bellagio. Do le carte a rockstar e vip”

Roma, 15 dicembre 2024 – Lorenzo Tronci, 32 anni da Prato: lei è l’unicoa Las? "In realtà siamo in cinque, ci troviamo ogni settimana per mangiare la pizza. Con me c’è Alessio Noviello da Ercolano, poi ragazzi da Milano, da Livorno e dal Friuli". Quando è arrivata l’offerta delcosa ha pensato? "Dopo la scuola, mi ero trasferito in Inghilterra, poi ho girato l’Europa. Ho assimilato le basi del gioco d’azzardo, come si sta al tavolo e come si danno le. A quel punto ho vinto la lotteria della Green Card e così mi si è aperto un mondo: con il mio bagaglio tecnico potevo direttamente arrivare al top, nei casinò di Las. E dal 2018 sono qui". Quali vip ha fatto giocare? "Per la privacy non lo posso rivelare. Ma da qui passano calciatori famosi, ex politici che soggiornano negli hotel, artisti che fanno concerti o performance varie".