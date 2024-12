Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 17:30

Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul raccordo anulare con rallentamenti e code tra Lanina è via Ardeatina nelle due direzioni si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio alla tangenziale est in direzione della città incidente su via Pontina code tra Pratica di Mare Tor de’ Cenci in direzione della capitale e su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda perlavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta e rallentamenti tra via Salaria e viale di Tor di Quinto Per quanto riguarda i trasporti in servizio anche quest’anno per agevolare gli spostamenti verso il centro Le due linee bus circolari gratuite le cosiddette free uno è free due la prima da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambi consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito