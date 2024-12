Ilrestodelcarlino.it - Teatro Comunale. I ’Pagliacci’ chiudono l’anno

Va in scena questa sera (Nouveau, ore 20) – con repliche fino al 22 dicembre – l’ultimo titolo della Stagione operistica 2024 del. In programma l’opera Pagliacci, libretto e partitura di Ruggero Leoncavallo, un vero manifesto del verismo musicale riconosciuto come tale fin dal suo primo apparire (1892). L’allestimento è una ripresa di quello tutto al femminile prodotto nel 2019 per la sala storica di via Zamboni, con la regia di Serena Sinigaglia, le scene di Maria Spazzi e i costumi di Carla Teti, ma riadattato per gli spazi anomali delNouveau. Al contrario di quanto avvenne 5 anni fa, Pagliacci viene ora proposta senza il classico abbinamento con Cavalleria rusticana di Mascagni, ma quale opera compiuta e autosufficiente, articolata al suo interno in un Prologo che espone i principi estetici del testo drammatico e due brevi ma intensissimi atti, ambientati fra una troupe circense nell’arco di una mezza giornata di ferragosto, culminanti in un femminicidio per gelosia.