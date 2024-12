Ricovero per clochard a Ostia | Confesercenti preoccupata per turismo e sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 dicembre 2024 – In questi giorni, le notizie trapelate dai giornali, relative alla ristrutturazione della ex Colonia Vittorio Emanuele III per la realizzazione di un centro diperfanno preoccupare anche.Valentina Fabbri Biancone, presidente della Confederata dichiara: “la destinazione di questi fondi Pnrr per realizzare unper senza fissa dimora, che proprio per definizione sceglie di non stazionare in maniera fissa in un luogo, preoccupa alquanto i nostri associati, che sono sì dei commercianti, ma anche dei cittadini di.La struttura si trova presso Lungomare Toscanelli, nella passeggiata che i turisti ed i residenti, dovrebbero percorrere per vedere il nostro amato mare, ma di fatto non sarà possibile se il progetto andrà avanti.