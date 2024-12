Sport.quotidiano.net - Primavera. Un gol per tempo e la Spal se la gode

2 REGGIANA 0: Zenti, Osti, Pegoraro (43’ st Torre), Marrale, Mayele, Occhi, Anzolin, Andreoli (20’ st Baud), Samaritani (20’ st Camara), Sermenghi, Cecchinato. A disp. Stagni, Rizzotto, Nistor, Margiotta, Castiglioner, Tegbaru. All. Pedriali. REGGIANA: De Falco, Alfani, Maggiore (35’ st D’Angelo Pizzolo), Pigati (18’ st Shaibu), Paterlini, Meringolo (1’ st Fontanini), Zingone (27’ st Sula), Biolchi (18’ st Legati), Penta, Tessitori, Camara. A disp. Aibangbee, Silipo, Ferretti, Agnesini, Majdenic. All. Centurioni. Arbitro: Iacobelli di Pisa. Reti: 21’ Samaritani; 16’ st Anzolin. Note: ammoniti Pegoraro, Anzolin e Pigati. Secondo stop di fila per la(14), che con un gol perfinisce sconfitta sul campo della(19). A metà del primoestensi avanti con Samaritani, raddoppio nella ripresa con Anzolin: i granata scivolano così al 10° posto della graduatoria.