Prima di dormire pensa

Sottovalutato. Trascurato. Anzi non considerato. E’ il momento di passaggio dalla veglia al sonno. Dall’essere svegli al. Non siamo noi a decidere il momento esatto in cui si perde la coscienza. Lo hanno detto da sempre, e’ scritto nella Bibbia come nel Corano il sonno e’ il fratello della morte. Perdere la coscienza e cadere nel sonno e’ una morte “temporanea”, non abbiamo più contatto con la realtà, non esercitiamo la nostra volontà.La transizione dalla veglia al sonno è un processo progressivo che si riflette nella graduale perdita di reattività, in un’alterazione delle funzioni cognitive e in un drastico cambiamento nelle dinamiche cerebrali.Il periodo di inizio del sonno (SOP: sleep onset period) la transizione tra veglia e sonno. ha invece un valore straordinario per il cervello, per la mente umana.