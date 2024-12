Oasport.it - Pagelle superG Beaver Creek: miracolo ‘alla Goggia’, bene Brignone e Bassino, Melesi fa sperare

Leggi su Oasport.it

2024Sofia Goggia, 10: non poteva sciare meglio di così, ha rasentato la perfezione. Sicura e solida nei curvoni, un vero e proprio razzo non appena aveva la possibilità di indirizzare gli sci verso valle. Ha dell’incredibile, se pensiamo al grave infortunio di 8 mesi fa. La bergamasca si è allenata sulla neve solo nelle ultime 4 settimane: ancora a settembre era finita sotto i ferri per rimuovere le viti che tanto le davano fastidio al malleolo. Insomma, un vero e proprio. Adesso bisogna pensare ad una gara per volta, senza crearsi aspettative ingiustificate. L’obiettivo sarà mantenere questa costanza di rendimento in discesa eper tutto l’arco della stagione. Solo a quel punto si potrà dare un occhio alla classifica generale.Lara Gut-Behrami, 8,5: la svizzera, quando comprende di poter vincere la Coppa del Mondo assoluta, diventa una macchina e non sbaglia più niente.