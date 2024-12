Ilgiorno.it - Ospedale di comunità. Polemica a Limbiate

Perplessità dall’opposizione sul nuovodiinaugurato a: un servizio socio-sanitario privato che sarà in convenzione con Regione Lombardia. Dalla listaSolidale, Giancarlo Brunato, che è stato lo sfidante del sindaco Romeo alle elezioni del 2021 e che ora è capogruppo di minoranza in consiglio, evidenzia innanzitutto di "avere appreso dagli organi di informazione dell’inaugurazione di un nuovodiin". L’interrogativo principale riguarda "le ragioni per cui la scelta è ricaduta su una struttura privata gestita dalla società Gheron e non sulla struttura da tempo individuata presso l’ex istituto Neuropsichiatrico Corberi come precedentemente indicato dai responsabili dell’Ats". L’interrogazione presentata in consiglio comunale chiede "quanti posti letto garantirà l’e per quali specificità/patologie saranno garantiti gli interventi medico sanitari" ed infine "come verrà "reclutato" il personale sanitario medico-infermieristico e ausiliario".