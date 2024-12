Oasport.it - Nuoto, Luke Hobson stellare: oro iridato e nuovo record del mondo nei 200 sl in vasca corta

Siamo in un’altra dimensione. Nella finale dei 200 stile libero uomini dei Mondiali 2024 diina Budapest (Ungheria),l’ha fatto didele altra storia da raccontare ai nipotini.Dopo aver messo in soffitta lo storico primato di Paul Biedermann (1:39.37) che durava da ben quindici anni con una frazione d’apertura della 4×200 sl spaventosa in 1:38.91, nell’atto conclusivo della prova individuale lo statunitense ha concesso il bis.Una gara che fin dalle prime bracciate si è compreso quanto fosse veloce, con il tedesco Rafael Miroslav a recitare il ruolo della lepre nei primi 50 metri, lasciando poi spazio al mattatore. Un assolo diche ha sfruttato una bracciata poderosa, sempre in presa, e pennellato alla perfezione le subacquee. Niente da fare per il resto dellaal cospetto di questo siluro.