Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: iniziata la prova maschile, Niskanen tenta il colpo contro la Norvegia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:38 Aspettiamo ai primi rilevamenti Carollo e Graz.11:37 Partito anche Davide Graz.11:36 Il primo dei norvegesi sarà Emil Iversen.11:34 Partito anche il soprendente Ogden, ieri molto positivo. Vanta un podio in CdM.11:33 Partiti diversi atleti non competitivi, Martino Carollo al cancelletto! Primi punti in Coppa del Mondo, e prima top 21 in carriera ieri nella sprint per il 2003.11:32 Questa gara in realtà è di 21.6 chilometri, durissima oggi per gli atleti, terreno ghiacciato.11:31 Primo azzurro tra circa 4’30”!11:30 Partita la gara!11:23 I numeri degli azzurri: Martino Carollo (10), Davide Graz (16), Simone Daprà (22), Paolo Ventura (23), Federico Pellegrino (39)!!!! Oggi c’è chance di un ottimo risultato di squadra, singolarmente sarebbe ottimo un piazzamento nei primi 18/20.