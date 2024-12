Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Sofia Goggia vince da fenomeno! Paura per Nadia Delago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO20.25 Chiediamo scusa, amici di OA Sport. L’azzurra più giovane in gara oggi non era Vicky Bernardi, ma proprio Sara Thaler, appena 20enne.20.24 Mancano solo 6 atlete. Tra queste anche Sara Thaler con il 47.20.23 Gara chiaramente interrotta, ma per fortunaha evitato il peggio. Tra poco si riprenderà.20.20 SI E’ RIALZATA! Sta parlando con il dt Rulfi. Speriamo bene, ma il peggio sembra evitato, perché torna al traguardo sui suoi sci! E’ andata di lusso, amici di OA Sport.20.19 Spigolata per, che si è capovolta in aria, facendo una spaccata, prima di impattare contro una porta e precipitare lungo il pendio. Gli sci non si sono staccati. Si teme un infortunio serio.