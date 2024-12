Sport.quotidiano.net - Lecce-Monza 2-1, colpo salvezza per mister Giampaolo

, 15 dicembre 2024 – Al Via del Mare ilconquista tre punti nello scontro diretto in chiavecontro il. Il lunch match domenicale di questa sedicesima giornata di serie A va in archivio sul 2-1: a decidere la sfida sono le reti di Morente e Krstovic, con quest'ultimo a riscattare il precedente errore dal dischetto. Ai biancorossi non basta il momentaneo pareggio dovuto all'autogol di Dorgu. Con questa affermazione la formazione allenata dasale a quota 16 punti, mentre quella di Nesta resta inchiodata a 10 e in fondo alla classifica in compagnia del Venezia. Le scelte dei due allenatori(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All.(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota.