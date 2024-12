361magazine.com - La storia incredibile del film “Generazione Poker” Finalmente disponibile su tutti i digital store

Sembra un regalo di Natale per il cinema indipendente: il tanto chiacchierato” èda giovedì 12 dicembre, su Prime Video, Google Play, YouTube ei principali.Prodotto da Fabrizio Crimi e Tiziano Cavaliere con Bros Group Italia, con la co-produzione di Auru Movie di Alessandra Scardellato e 11:11s International di Ronn Moss e Devin Devasquez, ilè distribuito da Eagle Pictures.Il lungometraggio, ispirato a unavera, è stato girato tra Sicilia, Malta e Milano. Racconta la vita di Tony e Filo, due fratelli cresciuti giocando a carte nei bar di un paesino siciliano, che si ritrovano a competere in tornei milionari disportivo.Tra scontri, confronti e rivalità, emergono le grandi differenze tra i due fratelli, complicate ulteriormente dall’amore per una bellissima ragazza, interpretata da Francesca Fioretti (al suo debutto cinematografico).