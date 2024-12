Ilrestodelcarlino.it - La rievocazione storica per le vie della città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un colorato corteo da Porta delle Chiavi a piazza del Popolo ha commemorato ieri pomeriggio gli ottant’anniLiberazione di Faenza, che lacelebrò in questi giorni del 1944 dopo una battaglia estenuante infiammatasi il 2 dicembre: solo dopo due settimane i partigianiBrigata Garibaldi, le truppe neozelandesi del Commonwealth e le truppe polacche riuscirono a cacciare i nazifascisti dalla. Al corteo hanno preso parte i figuranti di Argylls Romagna e Kiwis in Italy con divise e mezzi dell’epoca degli eserciti britannico e americano, ma anche degli esponenti del popolo sikh, che hanno reso omaggio alla lapide dedicata appunto al reggimento di soldati punjabi (in via Cavour), oltre che alle due lapidi di piazza del Popolo che commemorano le vittime civili e di guerra. Tra i presenti c’era anche qualche autentico neozelandese, come Tony Gladstone e la moglie Nicola: "Mio padre combatté qui – racconta lui – lavorava nelle cucine del plotone neozelandese.