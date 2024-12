Ilnapolista.it - La Goggia conquista la vittoria in Super G a 313 giorni dall’infortunio

Sofiasorprende ancora tutti e dopo il secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek sul tracciato del ColoradolainG. Un trionfo che arriva a 313che l’ha tenuta lontana dalle piste per 10 mesi per la frattura a febbraio di tibia e malleolo.Sofianon ha lasciato spazio alle proprie rivali visti i tempi che ha fatto registrare in discesa: una vera e propria freccia, facendo segnare il secondo, il primo, il quarto e il secondo tempo nei quattro settori della pista che le sono valsi lastraordinaria con un +0.48 sulla solita indomita Gut-Behrami e +0.60 su Huetter. Ma è anche grand’Italia perché si poteva sperare nel trionfo totale delle nostre atlete, che per molto tempo hanno ricoperto le migliori posizioni in classifica, e che comunque hanno chiuso in 4 nella top10 finale, con il 5° posto di Federica Brignone, il sesto di Marta Bassino e il 9° Elena Curtoni.