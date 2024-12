Isaechia.it - Ilary Blasi e Silvia Toffanin, amicizia al capolinea? Ecco perché tra loro “è calato il gelo” (c’entra Pier Silvio Berlusconi)

L’trasembrerebbe essersi incrinata e il motivo avrebbe a che fare con una richiesta avanzata da. Pochi giorni fa, nel corso della conferenza stampa di fine anno a Mediaset,ha discusso del futuro de L’Isola dei Famosi.Su L’Isola dei Famosi, l’amministratore delegato della rete ha assicurato che la prossima edizione andrà regolarmente in onda. Il format, diversamente da alcune previsioni (secondo cui avrebbe ripreso la formula – poi giudicata un flop – de La Talpa) rimarrà inalterato. Per quanto riguarda la conduzione, i vertici Mediaset non hanno ancora deciso a chi affidare il suddetto ruolo.Come anticipato dal settimanale Oggi,avrebbe rifiutato di tornare all’Isola. L’AD di Mediaset, infatti, avrebbe voluto che l’ex moglie di Francesco Totti tornasse al timone del reality per risollevare gli ascolti (crollati nella scorsa edizione).