Panorama.it - Cuciniamo insieme: girelle della vigilia

Si avvicinano i riti gastronomicifine dell’anno. Si comincia con la cenadi Natale, poi il pranzo del 25, infine l’imbandigione massima: quella per San Silvestro. E in giro per rosticcerie e supermercati si sentono prenotazioni per il già pronto. Pretesti vari: non sporcare la cucina, non c’è tempo, siamo in troppi e via cianciando. Invece se si dà retta al mai sufficientemente esplorato Pellegrino Artusi si può mettere in tavola una proposta gradevole e divertente senza essere necessariamente cuochi da parata e senza spendere né soldi né tempo in quantità. Cominciamo con questo stuzzichino che può essere un apetizer per l’aperitivo, ma anche un buon antipasto e che va certamente bene tanto per la cena delle- a base di magro dovrebbe essere - che per l’ultimo dell’anno quando il pesce trionfa.