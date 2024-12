Sport.quotidiano.net - Como-Roma: Fabregas contro Ranieri, il più giovane e il più esperto, formazioni e orari tv

14 dicembre 2024 - Da una parte c'è la novità: il nuovo che avanza e comincia poco alla volta a plasmare il futuro del calcio. Dall'altra chi è sopravvissuto alle evoluzioni del gioco e ancora non accenna a voler cedere il passo. La sfida in panchina tra Cesce Claudiomette di fronte l'allenatore piùdel nostro campionato (classe 1987) al debutto in Serie A,chi ha cominciato ad allenare prima addirittura della nascita del rivale (1986 prima stagione in panchina di). È questa forse la statistica più incredibile della partita tra, in programma per domani, domenica 15 dicembre 2024, allo stadio Sinigaglia, con calcio d'inizio fissato alle ore 18. Al di là delle differenze in panchina, le due squadre hanno in comune lo stesso desiderio di vittoria.