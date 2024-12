Oasport.it - Calcio femminile: Cantore e Bonansea castigano la Fiorentina in Serie A. Juve a +7

Unantus ingiocabile. Le bianconere scappano ancora in classifica dopo aver battuto in esterno lanel big match della tredicesima giornata valida per laA 2024-2025 di. Prestazione super quella della capolista che, nel match più delicato, ha espugnato il Viola Park affidandosi al piede fino di Sofia, autrice di una doppietta. Le ragazze di Massimilano Canzi vanno già vicine al vantaggio nel primo tempo, merito di una grande Vangsgaard, pericolosissima in un tiro al volo in corsa al 9’ e soprattutto con una traversa colpita al 17’ al termine di un’azione molto caotica generata dagli sviluppi di und’angolo. La disputa si indirizza solo negli ultimi quarantacinque minuti. Precisamente al secondo giro di orologio, quando una ripartenza clamorosa di Beccari in solitaria serveche non sbaglia realizzando uno splendido tiro che gonfia la rete.