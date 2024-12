Bergamonews.it - Bracchi porta a Roma l’albero di Natale e la magia delle feste

Leggi su Bergamonews.it

. “Degli specialisti dei trasporti eccezionali come noi. anon potevano che occuparsi di un trasporto davvero ‘speciale'”. Ci sono trasporti eccezionali ma, ricorda il gruppo, ci sono anche trasporti speciali come quello effettuato poche settimane fa dall’operatore della logistica di Fara Gera d’Adda che, a, hato la.“Il nostro team – spiega l’azienda – ha avuto l’onore di trasre l’imponente albero didi 22 metri, ora protagonista della splendida Piazza del Popolo a”. La scelta delè stata dettata da principi sostenibili. È stato scelto nel rispettonorme relative al taglio di arbusti non più dedicati alla piantumazione in terra. Come ha spiegato Andrea Delogu, madrina della tradizionale accensione delnatalizio eluminarie in via del Corso,è cresciuto in un vivaio di Cantù per farne una pianta da giardino ma poi ha raggiunto un’altezza tale da non rendere più possibile trapiantarlo in sicurezza.