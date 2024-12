Spazionapoli.it - Bonny al Napoli da gennaio, la decisione è definitiva: cambia tutto

Acquisti– Arriva lasu, attaccante individuato dalla società partenopea come possibile vice Lukaku: cosa trapela da Parma.Quali saranno i prossimi acquisti della SSC, a partire dal mercato di? Il mercato di riparazione invernale è da tenere particolarmente sott’occhio, visto che gli azzurri dovrebbero mettere in atto diverse operazioni. A partire, con ogni probabilità, dal reparto difensivo: il club è a caccia di un giusto rincalzo, visto che Juan Jesus e Rafa Marin, per motivi diversi, sembrano non aver convinto alle spalle dei titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Occhi puntati anche sulla fascia sinistra, con l’intreccio Spinazzola – Biraghi che può accendere le prossime settimane in casa partenopea.Per quanto concerne l’attacco, invece, ildovrebbe essere vincolato a quello che sarà il futuro di due giocatori che, in questi mesi, sono stati al centro di diversi rumors: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.