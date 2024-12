Lanazione.it - Bilancio di previsione, sindaco e giunta in tour per la presentazione

Periodo intenso prima delle festività natalizie per lacomunale di Castiglione d’Orcia, guidata dalLuca Rossi, con Alice Rossi vicesindaca e l’assessore Andrea Marzocchi (tutti nella foto), ai quali – di fatto – si aggiungono i consiglieri di maggioranza, tutti con deleghe su alcune materie specifiche. A sei mesi dalle elezioni e dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, si terranno, in modo capillare, gli incontri per ladeldiper l’anno 2025. Dopo il doppio appuntamento mercoledì scorso al Podere San Savino (per la zona di Ripa d’Orcia) e nella Sala Pro Loco di Castiglione, quello del giorno dopo a Gallina nella sede Pro Loco, via del Colombaio, ilricomincia martedì alle 21,15 al Circolino di Poggio Rosa e l’indomani – ore 18 – a Bagni San Filippo, presso il Bar ’La Cascata’.