Oasport.it - Benedetta Pilato si ritrova in staffetta: “Bel segnale in vista della finale individuale sui 50”

Dopo aver bucato clamorosamente la sua prima gara, uscendo di scena in batteria nei 100 rana,ha avuto il merito di reagire nei giorni successivi salendo progressivamente di colpi ed effettuando delle buone prestazioni tra 50 rana e staffette in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest.Nella sessione mattutina dell’ultima giornatarassegna iridataha partecipato alle batterie4×100 mista femminile, disputando una frazione competitiva (1:04.23 lanciato, il secondo miglior crono tra le raniste) e contribuendo alla qualificazione indell’Italia insieme a Sara Curtis (57.42), Elena Capretta (56.55) e Sofia Morini (52.46).La diciannovenne pugliese tornerà in azione oggi pomeriggio per ladei 50 rana e per quella4×100 mista femminile: “Abbiamo dato un belanche inche vedrà impegnate molte di noi.