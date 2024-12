Arbitro dello slam del Real Madrid dopo il pareggio del Rayo Vallecano

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 18:18:12 Giorni caldissimi in redazione!Ilha espresso la sua frustrazione nei confronti dell’arbitraggio nelper 3-3 della Liga contro ilsabato.I Blancos sostengono che una controversa decisione arbitrale ha negato loro una potenziale vittoria, che potrebbe avere conseguenze significative nella corsa al titolo.La partita di Vallecas è iniziata male per il, con ilche si è portato in vantaggio per 2-0 con due colpi di testa iniziali di Unai Lopez e Abdul Mumin.Tuttavia, ilha reagito, con Federico Valverde e Jude Bellingham che hanno pareggiato il punteggio sul 2-2 prima dell’intervallo.Nella ripresa Rodrygo ha portato brevemente gli ospiti in vantaggio con un gol benizzato, ma Isi Palazon ha pareggiato per ilappena otto minuti