Annunciata l’uscita di Double Dragon Revive

I preorder digitali di, uno dei prossimi titoli di Arc System Works, sono aperti, inoltre, l’ultimo trailer svela anche la sua data d’uscita. Il beat’em up che porta a far tornare la leggenda diarriverà il 23 ottobre 2025 per PlayStation 4 e 5, Xbox Series XS, Xbox One e PC.I preorder delle edizioni Standard e Deluxe sono disponibili sugli store digitali delle piattaforme, inoltre, tutti coloro che prenoteranno la propria copia riceveranno gratuitamenteDodge Ball.