Anche lo sciopero | toghe pronte a tutto contro il governo la paralisi della giustizia?

"Avviare immediatamente una mobilitazione culturale e una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui pericoli di questa riforma, che, sia a livello centrale che locale, si articoleranno in diverse iniziative". È scritto nella mozione finale approvata dall'assemblea straordinaria dell'Anm al termine di oltre cinque ore di lavori a cui hanno partecipato circa 700. L'associazione dei magistrati ha altresì deliberato "l'immediata istituzione di un comitato operativo a difesaCostituzione aperto all'avvocatura, all'università, alla società civile, indipendente da ogni ingerenza politica,in vista di una possibile consultazione referendaria, per far conoscere alla cittadinanza i pericoli derivanti dalla riforma" e "l'organizzazione di almeno una manifestazione nazionale da svolgersi in un luogo istituzionale significativo subito dopo l'eventuale approvazione in prima letturaproposta di riforma".